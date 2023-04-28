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وادي نمار بالرياض.. أجواء التنزه واكتشاف الطبيعة

وادي نمار بالرياض.. أجواء التنزه واكتشاف الطبيعة

وادي نمار بالرياض.. أجواء التنزه واكتشاف الطبيعة
١٢:٥٨:٢٣ م، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يُعتبر هذا الشلال الذي يصب في مياه بحيرة وادي نمار من أكثر عناصر الجذب في العاصمة الرياض، ويتردّد على زيارته مُحبو الطبيعة، لما يُتيحه من مناظر وإطلالات.

الأجواء المطربة 

شلالات وادي نمار الرياض من أجمل مقتنيات المنتزه وبعيدًا عن دورها في تلطيف الجو في المنتزه، ولكنها تعد عامل الجذب الأهم للضيوف وخاصةً في الأيام الممطرة حيث يزداد جمالها عند انحدار المطر من فوقها في مشهد فريد، حتى تستطيع أن تلتقط أجمل الصور التذكارية.

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جو صحي 

من أبرز  علامات وادي نمار، ممرات المشاة، والتي تم تصميمها بالقرب من قناة الماء وبين الأشجار حتى يتسنى لمحبّي رياضة المشي ممارسة رياضتهم في جو صحي ومناظر خلابة.

كما يمكن خوض جولة مائية رائعة في بحيرة وادي نمار الرياض في تجربة من أجمل ما يكون، على ظهر مركب في برحلة مليئة بالهدوء والاستجمام، بقلب الماء ويحيط بك أشجار النخيل.

مكان وموقع منتزة وادي نمار

للوصول إلى وادي نمار من هنــا

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أخبار السعودية اليوم أخبار عن الرياض حدائق ومتنزهات وادى نمار

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