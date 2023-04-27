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البيت الأبيض: المملكة ساعدتنا على إجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان
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البيت الأبيض: المملكة ساعدتنا على إجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان

البيت الأبيض: المملكة ساعدتنا على إجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان

البيت الأبيض: المملكة ساعدتنا على إجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان
٠١:٢٣:٢٤ ص، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توجه البيت الأبيض، مساء أمس الخميس، بالشكر للمملكة على جهودها ومساعدتها في إجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان.

الولايات المتحدة تشكر المملكة

وقال البيت الأبيض، في بيان له أمس: “شركاؤنا في المملكة ساعدونا بإجلاء عدد كبير من الرعايا من السودان”.

وأضاف البيت الأبيض “نرحب بمبادرة إيغاد لوقف القتال بالسودان وإدخال المساعدات”، كما أكد على أهمية الهدنة للشعب السوداني والرعايا الأجانب.

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أهمية الهدنة في السودان

وتابع البيت الأبيض “هناك جهود مستمرة لتمديد الهدنة في السودان”، مضيفا “نتحدث مع طرفي النزاع بالسودان حول وقف دائم لإطلاق النار”.

وأكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تتدخل في الحرب بالسودان بل تسعى لتسوية ووقف القتال.

تقديم المساعدات ومغادرة الأجانب

وشدد البيت الأبيض أنه على طرفي النزاع بالسودان وقف القتال وإدخال المساعدات، مؤكدا أنه يتم حاليا التركيز على وقف القتال في السودان ومغادرة الرعايا الأجانب وتقديم المساعدات اللازمة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية البيت الأبيض السعودية السودان المملكة

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