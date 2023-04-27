شاهد.. سيول هادرة وأمطار غزيرة غرب القصيم

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول الهادرة وتساقط لحبات البرد على أحياء غرب القصيم.

أمطار وبرد وسيول

وأظهر المقطع المتداول، أجواء ماطرة على أحياء غرب القصيم، وتساقط كثيف للبرد، في ظل استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة، حائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

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