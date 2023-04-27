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مذيعة تتفاجأ بوجود عمها ضمن الذين أجلتهم المملكة من السودان
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مذيعة تتفاجأ بوجود عمها ضمن الذين أجلتهم المملكة من السودان

مذيعة تتفاجأ بوجود عمها ضمن الذين أجلتهم المملكة من السودان

مذيعة تتفاجأ بوجود عمها ضمن الذين أجلتهم المملكة من السودان
٠١:٠٦:٥٥ ص، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاجأت إحدى المذيعات بوجود عمها ضمن الأشخاص الذين أجلتهم المملكة من السودان إلى جدة.

موقف غير متوقع

وتفصيلا، وخلال قيامها بعملها تفاجأت مذيعة قناة سكاي نيوز الإنجليزية “يسرا الباقر” على الهواء مباشرة، بجود عمها ضمن من أجلتهم المملكة، من السودان إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بـ جدة، كما ذرفت الدموع بتأثر هذا الموقف الذي لم تكن تتوقعه.

يأتي ذلك فيما تستمر الجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة.

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جنسيات وصلت إلى جدة

ووصل إلى مدينة جدة مساء أمس الخميس، 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية:

– جامبيا

– نيجيريا

– باكستان

– كندا

– البحرين

– تايلند

– الولايات المتحدة الأمريكية

– لبنان

– أفغانستان

– فلسطين

– الصومال

– مصر

حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “الرياض”، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2744 شخصاً (119 مواطناً ، و2625 شخصاً ينتمون لـ 76 جنسية).

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الألمانية

وفي سياق متصل، تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من معالي وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.

مغادرة السودان:

وبحث الجانبان خلال الاتصال، التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.

وناقش الجانبان القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

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الكلمات الدلالية:
اشتباكات السودان الدول الصديقة والشقيقة السودان المملكة جدة مذيعة

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