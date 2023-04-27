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تنتهي غدًا.. جامعة القصيم تعلن عن مواعيد برامج الدراسات العليا

تنتهي غدًا.. جامعة القصيم تعلن عن مواعيد برامج الدراسات العليا

تنتهي غدًا.. جامعة القصيم تعلن عن مواعيد برامج الدراسات العليا
١٢:٢٦:٥٢ ص، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت جامعة القصيم عن موعد بدء التقديم على برامج الدراسات العليا “ماجستير ودكتوراه” للعام الجامعي المقبل 1445هـ.

جامعة القصيم:

ويتم ذلك اعتبارًا من يوم الأربعاء 20/ 10/ 1444هـ، حتى يوم السبت 30/ 10/ 1444هـ، حيث تستقبل عمادة الدراسات العليا طلبات الراغبين في التقديم على هذه البرامج إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية للجامعة.

ويكون التقديم وفقًا لشروط القبول المحددة من قبل الأقسام العلمية في ضوء اللائحة المنظمة للدراسات العليا وقواعدها التنفيذية في الجامعات.

وتتنوع البرامج التي تطرحها الجامعة للعام الجامعي 1445هـ، لتشمل:

1- 83 برنامجًا في الدراسات العليا في مختلف التخصصات العلمية منها:

2- 19 برنامجًا في الدكتوراه.

– 64 برنامجًا للماجستير.

كما حددت الجامعة قيمة رسوم الدراسة لكل برنامج، حيث يمكن للراغبين في التقديم التعرف على برامج الدراسات العليا وشروط القبول والرسوم الدراسية من خلال الرابط: https://gsd.qu.edu.sa/content/p/389.

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الكلمات الدلالية:
الدكتوراه برامج الدراسات العليا جامعة القصيم رسائل الماجستير مواعيد

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