أكثر من 7 آلاف وظيفة شاغرة في جهات وهيئات حكومية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن حساب الوظائف الحكومية، عبر “تويتر”، تفاصيل آلاف الوظائف الشاغرة في عدد من الجهات والهيئات الحكومية.
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تفاصيل الوظائف
وجاءت تفاصل الوظائف كالتالي:
– مركز قياس
– وزارة الدفاع
– وزارة الصحة
– جامعة الملك خالد
– قوات الأمن الخاصة
– المؤسسة العامة للري
– البنك الأهلي 75 وظيفة
– النقابة(بإشراف وزارةالحج)
– قطار المشاعر 7000 وظيفة
– نيوم – رواتب تصل 9,250 ريال
طريقة التقديم:
وأشارت حساب الوظائف الحكومية، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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