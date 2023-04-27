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أكثر من 7 آلاف وظيفة شاغرة في جهات وهيئات حكومية
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أكثر من 7 آلاف وظيفة شاغرة في جهات وهيئات حكومية

أكثر من 7 آلاف وظيفة شاغرة في جهات وهيئات حكومية

أكثر من 7 آلاف وظيفة شاغرة في جهات وهيئات حكومية
١٢:٢٠:٠٤ ص، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن حساب الوظائف الحكومية، عبر “تويتر”، تفاصيل آلاف الوظائف الشاغرة في عدد من الجهات والهيئات الحكومية.

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تفاصيل الوظائف

وجاءت تفاصل الوظائف كالتالي:

– مركز قياس

– وزارة الدفاع

– وزارة الصحة

– جامعة الملك خالد

– قوات الأمن الخاصة

– المؤسسة العامة للري

– البنك الأهلي 75 وظيفة

– النقابة(بإشراف وزارةالحج)

– قطار المشاعر 7000 وظيفة

– نيوم – رواتب تصل 9,250 ريال

طريقة التقديم:

وأشارت حساب الوظائف الحكومية، إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل الوظائف والتقديم عليها من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

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