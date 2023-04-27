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التهاب السحايا يضرب مناطق في دولة عربية
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التهاب السحايا يضرب مناطق في دولة عربية

التهاب السحايا يضرب مناطق في دولة عربية

التهاب السحايا يضرب مناطق في دولة عربية
٠١:٢٧:٥٣ ص، الجمعة، ٨ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت هيئات صحية بمنطقة كردستان العراق، عشرات الإصابات بفيروس التهاب السحايا، حيث أشارت لجنة طبية حكومية، إلى إصابة نحو 40 طفلا.

والتهاب السحايا هو نوع من العدوى والالتهاب، يصيبان السائل والأغشية المحيطة بالمخ والحبل النخاغي، والمسماة بالسحايا،  ويحفز عادةً أعراضا ظاهرية مثل الصداع والحمى وتيبس الرقبة، حسب مواقع طبية.

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المضاعفات

يمكن أن تكون مضاعفات التهاب السحايا شديدة الخطورة. وكلما طالت مدة الإصابة للشخص أو طفله بالمرض دون تلقي علاج، زاد خطر التعرض لنوبات مرَضية وأيضا، الإصابة بتضرر الأعصاب الدائم، ويشمل ذلك الضرر ما يلي:

فقدان السمع

مشكلات في الذاكرة

صعوبات التعلم

تضرر الدماغ

صعوبة في المشي

نوبات الصرع

الفشل الكلوي

الإصابة بصدمة

الوفاة

تحدث أغلب حالات الإصابة بالتهاب السحايا في الولايات المتحدة نتيجة عدوى فيروسية، لكنها يمكن أن تحدث أيضًا نتيجة البكتيريا والفطريات. تتحسن بعض حالات التهاب السحايا دون علاج في غضون بضعة أسابيع. وثمة حالات أخرى مهددة للحياة وتتطلب علاجًا طارئًا بالمضادات الحيوية.

الكلمات الدلالية:
أخبار العراق التهاب السحايا كردستان العراق منظمة الصحة العالمية

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