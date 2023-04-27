كأنها الرواجم.. فيديو مخيف لتساقط كرات البرد بتكساس

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الخميس، تساقط كرات البرد بكثافة شديدة على مدينة دوبلن الأمريكية.

كأنها الرواجم

وتناقلت حسابات وسائل إعلام أمريكية، ومتابعون، على نطاق واسع، مقطع فيديو يبين تساقط كرات البرد كأنها الرواجم على المدينة الأمريكية التابعة لولاية تكساس.

في حين هبت عاصفة قوية في الوقت نفسه، نتج عنها شبه انعدام للرؤية، كما أوضح الفيديو، بينما تشهد العديد من المناطق في الولايات المتحدة الأمريكية، موحة من التقلبات الجوية، والطقس شديد البرودة.

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انفجار ضخم

والشهر الماضي، تداول رواد ومتابعو السوشيال ميديا عبر موقع تويتر، مقطع فيديو، قيل إنه لانفجار ضخم وقع في مدينة تكساس الأمريكية.

وأظهر الفيديو، الذي يجمع عدة لقطات من جهات مختلفة، حريقا ضخما اندلع في مصنع للمواد الكيميائية، نتج عنه تصاعد الدخان الأسود الكثيف، واشتعال النيران بقوة في محيط المصنع.

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