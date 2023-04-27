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الإطاحة بعصابة مخدرات مسلحة داخل منزل مجهز بكاميرات مراقبة في تبوك

الإطاحة بعصابة مخدرات مسلحة داخل منزل مجهز بكاميرات مراقبة في تبوك

الإطاحة بعصابة مخدرات مسلحة داخل منزل مجهز بكاميرات مراقبة في تبوك
١٠:٥٥:٣٦ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك عن القبض على (4) متهمين مسلحين، لمحاولتهم ترويج مواد مخدرة.

عصابة مسلحة بتبوك:

واتخذت العصابة منزلا مجهزا تجهيزا كاملًا بكاميرات مراقبة في حي شعبي بمدينة تبوك، وكرًا لإخفائها.

ونتج عن ذلك ضبط (12,800) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و (9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأسلحة نارية وبيضاء وهواتف متنقلة وممنوعات وذخيرة وجهاز تسجيل كاميرات وجهاز حاسوب محمول ومبلغ مالي.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص، وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة.

ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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الكلمات الدلالية:
الحرب على المخدرات تبوك شرطة تبوك عصابة مسلحة مواد مخدرة

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