الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. حالة مطرية غزيرة وتساقط للبرد في بللسمر
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شاهد.. حالة مطرية غزيرة وتساقط للبرد في بللسمر

شاهد.. حالة مطرية غزيرة وتساقط للبرد في بللسمر

شاهد.. حالة مطرية غزيرة وتساقط للبرد في بللسمر
١١:٣٣:٥٧ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يشهد مركز بللسمر في منطقة عسير، حالة من التقلبات الجوية، تتمثل في هطول أمطار غزيرة وتساقط كثيف لحبات البرد.

أمطار غزيرة وبرد

ووثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وتساقط كثيف لحبات البرد على مركز بللسمر في منطقة عسير، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن ربيع هذا العام مميز بمعدلات أمطاره واستمراريتها.

انحساب العواصف الغبارية

كما توقع القحطاني “انحسار العواصف الغبارية التي عادة ما تنشط في الربيع، مضيفا “شهر واحد يفصلنا عن الصيف قد نلمس فيه ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة خاصة على المنطقة الشرقية وسواحل البحر الأحمر”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة ،حائل و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

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متحدث الأرصاد يتوقع: ربيع هذا العام مميز بمعدلات أمطاره واستمراريتها

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار البرد عسير مركز بللسمر

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