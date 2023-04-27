الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
مع حلول الصيف.. تعرف على أسباب تقشر الجلد المرضي
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مع حلول الصيف.. تعرف على أسباب تقشر الجلد المرضي

مع حلول الصيف.. تعرف على أسباب تقشر الجلد المرضي

مع حلول الصيف.. تعرف على أسباب تقشر الجلد المرضي
١١:٢٩:١٦ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

مع حلول الصيف، وارتفاع درجات الحرارة، قد يصاب البعض ببعض الأمراض الجلدية ومنها تقشر الجلد أو الحساسية، خاصة في حالة التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة.

تقشر الجلد المرضي

وفي هذا السياق، أوضحت قالت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية أن تقشر الجلد له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

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وأضافت الرابطة أن الأسباب البسيطة لتقشر الجلد تتمثل في الاستحمام المتكرر والاستحمام بماء ساخن، والتعرض المكثف لأشعة الشمس وغيرها من العوامل الوراثية مثل البرودة والرياح، بالإضافة إلى العناية الخاطئة بالبشرة واحتكاك الجلد بالملابس الخشنة.

أسباب خطيرة 

وأشارت الرابطة إلى أن الأسباب الخطيرة لتقشر الجلد، أو ما يعرف بتقشر الجلد المرضي، تتمثل في التهاب الجلد التأتبي والصدفية والحساسية مثل الحساسية تجاه النيكل والحزام الناري والفطريات.

وشددت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب في حال استمرار تقشر الجلد لفترة طويلة وإذا كان مصحوباً بأعراض أخرى مثل الاحمرار والتورم والحكة وميل لون القشور إلى اللون الفضي.

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الكلمات الدلالية:
أمراض جلدية الصيف تقشر الجلد مشاكل الجلد

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