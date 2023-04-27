هزة أرضية تضرب لبنان

تواصل – فريق التحرير:

شعر سكان البقاع الغربي في لبنان، مساء اليوم الخميس، بهزة أرضية، عند الساعة 17.41 مساء بالتوقيت المحلي للعاصمة اللبنانية بيروت.

وفي الوقت ذاته، أفاد المركز الوطنيّ للجيوفيزياء عن حدوث هزّة أرضيّة بقوّة 3.0 درجات على مقياس ريختر، حسب وسائل إعلام محلية.

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20 هزة أرضية بدولة عربية خلال 24 ساعة

أعالي جبل الباروك

وقضاء البقاع الغربي هو أحد أقضية محافظة البقاع الخمسة، ينحدر من الغرب بمساحته التي تتجاوز ال470 كيلومتراً مربعاً من أعالي جبل الباروك على ارتفاع 1900 متراً نزولاً باتجاه سهل البقاع، ليعود فيرتفع حتى يلامس سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية، حسب الموسوعة الحرة “ويكيبيديا”.

وفي الثاني من أبريل الجاري، أفاد بيان صدر عن المركز الوطني للزلازل بسوريا، بأنه جرى رصد 13 هزة أرضية تراوحت بين ضعيفة ومتوسطة الشدة، خلال 24 ساعة الماضية.

اللاذقية ولواء اسكندرون

وأوضح المركز أن “محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت حتى الساعة 7:46 من صباح اليوم الأحد هزة ضعيفة جنوب شرق اللاذقية بـ10 كم.

ووقعت 6 هزات في لواء اسكندرون، اثنتان منها متوسطة الشدة بقوة 4 درجات على مقياس ريختر ضربتا شاطئ لواء اسكندرون شمال اللاذقية بـ59 كم و63 كم”.

20 هزة أرضية

وقبل أيام، أعلن المركز الوطني للزلازل بسوريا، عن تسجيل 20 هزة أرضية خفيفة، على مدار 24 ساعة، وأوضح المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت 9 هزات في لواء اسكندرون، وهزة شمال لبنان، و 10 هزات في تركيا.