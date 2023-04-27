أهم 10.. الخارجية تعلن إجلاء 2744 شخصًا من السودان.. وانتهاء فترة التقديم على حركة النقل الخارجي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:

الحرب على المخدرات.. قوات الأمن تطيح بـ 9 مهربين في جازان

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر. وأفادت السلطات المختصة بأنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم .. المزيد هنا

بعد “احتجاز رهائن”.. عقوبات أمريكية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني على خلفية “احتجاز رهائن”. احتجاز رهائن باليمن وفي وقت سابق.. المزيد هنا

ما هو أفضل أنواع الذكر.. الفوزان يجيب

أجاب الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول أفضل الأذكار، والتي وردت عن النبي ﷺ ، والتي يمكن ترديدها يوميا. القرآن والتوحيد وقال الفوزان، في مقطع فيديو.. المزيد هنا

شاهد.. حالة مطرية غزيرة وبرد على الرس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وتساقط كثيف لحبات البرد على قرية المطية بمحافظة الرس. توقعات حالة الطقس وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره.. المزيد هنا

الخارجية: إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2744 شخصًا

تستمر الجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة. جنسيات وصلت إلى جدة ووصل إلى مدينة جدة مساء اليوم الخميس، 200 شخص من .. المزيد هنا

اليوم .. انتهاء فترة التقديم على حركة النقل الخارجي

من المقرر أن ينتهي اليوم الخميس بتاريخ 27 إبريل 2023 الموافق 7 شوال 1444هـ، التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور. وكانت وزارة التعليم قد أعلنت، في وقت سابق، بدء التقديم في.. المزيد هنا

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11271.19 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، اليوم الخميس، منخفضًا 36.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11271.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال. كمية الأسهم المتداولة وبلغت .. المزيد هنا

“الجوازات” تواصل تقديم خدماتها للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان

تواصل المديرية العامة للجوازات تقديم خدماتها لجميع القادمين إلى المملكة من جمهورية السودان. وتسعى من خلال ذلك إلى تسهيل دخول المواطنين وتقديم الدعم اللازم لرعايا الدول الشقيقة .. المزيد هنا

وزارة الصحة تعلن عن توفر وظائف للعمل في عدة تخصصات

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية (أطراف صناعية – علاج طبيعي – علاج وظيفي – معالجة نطق) لفئة اختصاصي غير طبيب، وذلك .. المزيد هنا

متحدث الأرصاد يتوقع: ربيع هذا العام مميز بمعدلات أمطاره واستمراريتها

قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن ربيع هذا العام مميز بمعدلات أمطاره واستمراريتها. كما توقع القحطاني “انحسار العواصف الغبارية التي عادة ما تنشط في الربيع، مضيفا .. المزيد هنا