وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
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المسمى الوظيفي:
- مدير القبول والتسجيل.
- الممرضة المسؤولة.
- كبير مهندسي الطب الحيوي.
- ممرضة الموظفين.
- القابلة.
- الممرضة المسؤولة – صحة المرأة.
- والمزيد …
طريقة التقديم:
أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 أبريل 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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