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وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

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وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
١١:٠٣:١١ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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المسمى الوظيفي:

  1. مدير القبول والتسجيل.
  2. الممرضة المسؤولة.
  3. كبير مهندسي الطب الحيوي.
  4. ممرضة الموظفين.
  5. القابلة.
  6. الممرضة المسؤولة – صحة المرأة.
  7. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت المستشفى، أن التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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فرص مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي وظائف وظائف شاغرة

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