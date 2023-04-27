وظائف شاغرة بمستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

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وظائف بمدينة الملك سعود الطبية في عدد من التخصصات

المسمى الوظيفي:

مدير القبول والتسجيل. الممرضة المسؤولة. كبير مهندسي الطب الحيوي. ممرضة الموظفين. القابلة. الممرضة المسؤولة – صحة المرأة. والمزيد …