البحرية الأمريكية: إيران تحتجز ناقلة نفط في خليج عمان

تواصل – فريق التحرير:

أفاد الأسطول الخامس الأمريكي، اليوم الخميس، بأن إيران احتجزت ناقلة نفط ترفع علم جزر المارشال في خليج عمان، وتحمل اسم Advantage Sweet.

وأشار الأسطول التابع للبحرية الأمريكية، إلى أن “ناقلة النفط أصدرت نداء استغاثة خلال عملية الاستيلاء”، حسب “روسيا اليوم”.

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شمالي مسقط

وأظهرت بيانات التتبع بالأقمار الصناعية من MarineTraffic.com أن السفينة موجودة في خليج عمان شمال العاصمة العمانية مسقط، وكانت قد أتت من الكويت وأدرجت وجهتها على أنها مدينة هيوستن، في ولاية تكساس الأمريكية.

واعتبرت البحرية الأمريكية أن: “تصرفات إيران تتعارض مع القانون الدولي وتزعزع الأمن والاستقرار الإقليميين”، داعية إيران إلى “الإفراج عن ناقلة النفط على الفور”.

سفينة تحمل الوقود المهرب

وفي مايو الماضي، أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، أن السلطات الإيرانية قامت باحتجاز سفينة تحمل 106.500 لتر من الوقود المهرب، وأنها اعتقلت 9 من أفراد طاقمها، وفقًا لـ”سكاي نيوز”.

وكانت قناة إيران إنترناشيونال، وموقع “لويد ليست” لأخبار الشحن البحري، قد أعلنا، الجمعة الماضية، عن استيلاء قوات إيرانية على ناقلتي نفط ترفعان علم اليونان في المياه الدولية بالخليج العربي، وأن قوات إيرانية صعدت على متن إحدى الناقلتين.

وأكدت البحرية الأمريكية على متابعتها لتقارير تثبت استيلاء إيران على ناقلتي نفط يونانيتين.