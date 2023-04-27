الحرب على المخدرات.. الإطاحة مستمرة في جازان وعسير وتبوك

تواصل – فريق التحرير:

تبذل المملكة جهودا مستمرة، من خلال الجهات المعنية، من أجل تجفيف منابع المخدرات، والقضاء على تهريب وترويج المواد والنباتات المخدرة.

القبض على مخالف بعسير

وفي إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة، قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، بحوزته مادة الحشيش المخدر.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وتسليمه والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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نبات القات المخدر

وفي السياق ذاته، قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته نبات القات المخدر مخبأ في مركبة يقودها بمحافظة العارضة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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ضبط 4 مسلحين في تبوك

كما كشفت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة تبوك عن القبض على (4) متهمين مسلحين، لمحاولتهم ترويج مواد مخدرة، واتخاذ منزلهم المجهز كاملا بكاميرات مراقبة في حي شعبي بمدينة تبوك، وكرًا لإخفائها.

ونتج عن ذلك ضبط (12,800) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر و(9) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر وأسلحة نارية وبيضاء وهواتف متنقلة وممنوعات وذخيرة وجهاز تسجيل كاميرات وجهاز حاسوب محمول ومبلغ مالي.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص

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وكانت وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، وجهت مؤخرا، ضربات متتالية لمروجي ومهربي المخدرات في مختلف أنحاء المملكة وحدودها.

أرقام الإبلاغ

وفي السياق ذاته، دعت الوزارة، إلى المبادرة بالإبلاغ عن مهربي أو مروجي المخدرات، وأشارت إلى أنه يتم معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.

وأهابت الوزارة، عبر عدة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالمواطنين والمقيمين، بالإبلاغ عن أية حالات لتروج وتهريب المخدرات، وذلك عبر الأرقام التالية:

995 مركز مكافحة المخدرات

911 مكة والرياض والشرقية

999 بقية مناطق المملكة

نظام مكافحة المخدرات

وشملت الأحكام العامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما يلي:

المواد المخدرة:

أولاً – الجدول الأول يشمل المواد المخدرة وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي:

1. فئة (أ) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

2. فئة (ب) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

3. فئة (ج) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

4. فئة (د) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الرابع لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

5. فئة (هـ) تضم المواد المخدرة المراقبة محلياً بالمملكة.