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رسميا .. تونس تعين سفيرا جديدا لدى سوريا بعد قطيعة 10 سنوات
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رسميا .. تونس تعين سفيرا جديدا لدى سوريا بعد قطيعة 10 سنوات

رسميا .. تونس تعين سفيرا جديدا لدى سوريا بعد قطيعة 10 سنوات

رسميا .. تونس تعين سفيرا جديدا لدى سوريا بعد قطيعة 10 سنوات
٠٩:٤٨:٤٨ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، ببانا، أفاد بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بتعيين السفير محمد المهذبي، سفيرًا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية.

احتجاجا على إدارة الأسد

ويعد هذا الإجراء، هو الأول من نوعه، بعد قطيعة دبلوماسية دامت لمدة 10 سنوات، بدأتها تونس، احتجاجا على قمع السلطة السورية بقيادة بشار الأسد لمظاهرات الشعب السوري.

السفير الجديد

وعين محمد المهذبي منذ عام 2021 وزيرًا مفوضًا خارج الرتبة، وهي أعلى رتبة في السلك الدبلوماسي، حسب “اليوم”

وشغل المهذبي عام 2019 منصب مدير العلاقات مع أوروبا الشمالية والوسطى وروسيا والقوقاز في الإدارة العامة لأوروبا، ومنذ عام 2006 وحتى عام 2011، تولى قنصل تونس بميونخ في ألمانيا.

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الخارجية التونسية تعلق على إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

عودة سوريا

وفي وقت سابق، قال مدير العام للإدارة العربية بوزارة الخارجية التونسية الناطق الرسمي باسم القمة العربية في تونس محمود الخميري، أنه ليس هناك توافق حالياً على موضوع عودة سوريا للجامعة العربية، معرباً عن أمل بلاده في أن يكون هناك توافق على هذا الأمر، حيث إن مكان سوريا الطبيعي هو الجامعة العربية

الكلمات الدلالية:
الجامعة العربية السفارة التونسية تونس سوريا سفارة تونس في سوريا

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