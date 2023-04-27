رسميا .. تونس تعين سفيرا جديدا لدى سوريا بعد قطيعة 10 سنوات

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت الرئاسة التونسية، اليوم الخميس، ببانا، أفاد بقرار الرئيس التونسي قيس سعيد، بتعيين السفير محمد المهذبي، سفيرًا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية.

احتجاجا على إدارة الأسد

ويعد هذا الإجراء، هو الأول من نوعه، بعد قطيعة دبلوماسية دامت لمدة 10 سنوات، بدأتها تونس، احتجاجا على قمع السلطة السورية بقيادة بشار الأسد لمظاهرات الشعب السوري.

السفير الجديد

وعين محمد المهذبي منذ عام 2021 وزيرًا مفوضًا خارج الرتبة، وهي أعلى رتبة في السلك الدبلوماسي، حسب “اليوم”

وشغل المهذبي عام 2019 منصب مدير العلاقات مع أوروبا الشمالية والوسطى وروسيا والقوقاز في الإدارة العامة لأوروبا، ومنذ عام 2006 وحتى عام 2011، تولى قنصل تونس بميونخ في ألمانيا.

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