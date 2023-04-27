مركز الأمير سلطان للدراسات يعلن عن توفر وظائف شاغرة للعمل في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الأمير سلطان للدراسات والبحوث الدفاعية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض.

واشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

مهندس ميكانيكي / دفع. مدير مكتب مساعد المدير العام. أخصائي تخطيط وميزنة. أخصائي الوثائق والأرشفة. مهندس أجهزة في الوقت الحقيقي. مهندس مراقبة الجودة. مهندسو معالجة بيانات الرادار. مهندس بصريات كهربائية. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضح المركز أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 أبريل 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا). – ().

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