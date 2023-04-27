بعد إسلامه.. الملاكم “أندرو تيت” يتحدث عن مؤامرة لإنهاء حياته

تواصل – فريق التحرير:

شارك أندرو تيت، الملاكم الأمريكي الذي اعتنق الإسلام مؤخرا، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة له، حيث يبدو منتفخ الوجه.

تسميم أندرو تيت

وألمح تيت إلى أنه تم تسميمه، وقال في تغريدة إنه لم يشرب طوال اليوم غير الماء والقهوة ولا يعاني من أي حساسية سابقة ولا يعرف ما هذا الذي يحدث له.

كما قام بعمل ريتويت لتغريدة سابقة كتب فيها: إذا قتلوني فأنا أحبكم جميعاً.

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اعتناق الإسلام

وفي أكتوبر الماضي، أعلن الملاكم الأمريكي، أندرو تيت، تركه النصرانية ودخوله دين الإسلام الحنيف.

وتفاعل المغردون مع تغريدة دخول الملاكم أندرو تيت للدين الإسلامي داعين له بالثبات على الحق.

وعلق أحد المغردين بقوله “مرحبا بأخينا في الدين، الملاكم الأمريكي المسيحي الأرثوذكسي أندرو تيت يترك النصرانية ويعتنق الإسلام”.

إسلام أندرو تيت

واكتسب تيت شهرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن تم حظر حسابه على موقع تويتر لنشره تغريدة قال فيها: “إنه يتعين على النساء تحمل المسؤولية عند تعرضهن للاعتداء الجنسي”.

وقد أُعيد تفعيل حسابه على تويتر بعد ذلك إذ لديه نحو 5.5 مليون متابع.

يذكر أن تيت، وهو بريطاني مولود في الولايات المتحدة، خاض نزالات كلاعب كيك بوكسنج محترف وفاز بألقاب عالمية.

وتوجهت الأنظار نحوه بقوة في أكتوبر الماضي، بعد أن نشرت صورة له وهو يصلي في أحد المساجد.

وقال تيت في التغريدة التي نقلها موقع “سبورتس كيدا” الإنجليزي: “لهذا السبب أنا مسلم، أي مسيحي يؤمن بالخير ويفهم الحرب الحقيقية ضد الشيطان يجب أن يتحول”.