الحرب على المخدرات.. قوات الأمن تطيح بـ 9 مهربين في جازان

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قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان على 9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لمحاولتهم تهريب نبات القات المخدر.

وأفادت السلطات المختصة بأنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص، حسب “واس”.

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نظام مكافحة المخدرات

وكانت جريدة “أم القرى” نشرت الأحكام العامة على الجداول المرفقة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المعتمدة بمحضر الاجتماع العاشر للجنة المشتركة بين وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء.

وتضمنت الأحكام ما يلي:

المواد المخدرة، وينقسم إلى خمس فئات على النحو التالي:

1. فئة (أ) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

2. فئة (ب) تضم المواد المخدرة المدرجة في الجدول الثاني لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1961م.

وللإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لحرس الحدود (994) أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.