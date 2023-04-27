الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
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شاهد.. سيول وبرد شرق الشملي

شاهد.. سيول وبرد شرق الشملي

شاهد.. سيول وبرد شرق الشملي
٠٩:٤٦:١٥ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية شرق محافظة الشملي بمنطقة حائل.

وأظهر مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة وجريان للسيول وتساقط لحبات البرد بأحياء شرق محافظة الشملي خلال الساعات الماضية.

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توقعات حالة الطقس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة ،حائل و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبية مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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الكلمات الدلالية:
أمطار غزيرة الشملي الطقس برد سيول

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