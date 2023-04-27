الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
بعد “احتجاز رهائن”.. عقوبات أمريكية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني
وظائف بمدينة الملك سعود الطبية في عدد من التخصصات
مصور ينجو من الموت بأعجوبة عقب سقوط مروع لصخرة
ما هو أفضل أنواع الذكر.. الفوزان يجيب
شاهد.. حالة مطرية غزيرة وبرد على الرس
الخارجية: إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2744 شخصًا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بعد “احتجاز رهائن”.. عقوبات أمريكية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني

بعد “احتجاز رهائن”.. عقوبات أمريكية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني

بعد “احتجاز رهائن”.. عقوبات أمريكية على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني
٠٨:٢٩:٢٤ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات على جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني على خلفية “احتجاز رهائن”.

احتجاز رهائن باليمن

وفي وقت سابق، اتهمت منظمة (هيومن رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان، المليشيات الحوثية، باحتجاز رهائن وارتكاب “انتهاكات خطيرة” بحق محتجزين لديهم، بما في ذلك التعذيب في العاصمة اليمنية صنعاء، ووصفت ذلك بجريمة حرب.

اقرأ أيضا:

ألمانيا تعلن مقتل محتجز الرهائن في درزدن

وقالت المنظمة في بيان لها: “إنها وثّقت 16 حالة احتجزت فيها المليشيات الحوثية أشخاصاً بطريقة غير قانونية، غالبًا لإجبار أقاربهم على دفع المال”، ووصفت هذه المعاملة الحوثية للمحتجزين بالقاسية ووصلت في العديد من الحالات إلى التعذيب.

ودعت “هيومن رايتس ووتش” المليشيات الحوثية إلى الإفراج فوراً عن المحتجزين تعسفاً ووقف الإخفاءات القسرية وإلى التحقيق جديا مع المسؤولين عن التعذيب واحتجاز الرهائن ومعاقبتهم.

اقرأ أيضا:

«رايتس ووتش» تتهم الحوثيين باحتجاز رهائن وتعذيبهم

الكلمات الدلالية:
أمريكا إيران الحرس الثوري رهائن

مواد ذات صلة

المزيد
“الخضيري” يكشف أفضل طريقة لحرق الدهون والسعرات الحرارية

“الخضيري” يكشف أفضل طريقة لحرق الدهون والسعرات الحرارية

٠٤:٤١ م، الأربعاء، ٠٥ أبريل ٢٠٢٣
«النيابة»: هذه الممارسات تستوجب السجن 15 عامًا وغرامة مليونية

«النيابة»: هذه الممارسات تستوجب السجن 15 عامًا وغرامة مليونية

١٠:٢٨ م، الأحد، ٢٤ أبريل ٢٠٢٢
متحدث «البنوك»: السحب بواسطة الصراف الآلي مجاناً عبر شبكة «مدى»

متحدث «البنوك»: السحب بواسطة الصراف الآلي مجاناً عبر شبكة «مدى»

٠٢:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٣ يونيو ٢٠١٧
كشف غموض قضية قتيل «وادي حشر جازان».. والشرطة تطيح بـ 5 مواطنين

كشف غموض قضية قتيل «وادي حشر جازان».. والشرطة تطيح بـ 5 مواطنين

٠٦:٠١ م، الأثنين، ١٥ فبراير ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *