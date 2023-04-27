شاهد.. أمطار غزيرة تتسبب في سيول وأضرار بدولة خليجية

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انتشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وثق أمطارا غزيرة اجتاحت شوارع مدينة الدقم بسلطنة عمان، وتسببت في حدوث سيول عارمة.

بحيرات في الشوارع

وأدى انهمار الأمطار على سلطنة عمان، إلى تكون “بحيرات” من المياه في شوارع الدقم، وإغلاق الطرق، وتضرر العديد من المركبات.

وحسب صحيفة “الخليج” تستمر حالة التقلبات الجوية في سلطنة عمان، حتى السبت المقبل.

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طقس المملكة

وفي سياق مواز، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

سيول وبرد ورياح نشطة على 3 مناطق

وأشار المركز إلى أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، وعسير.

أمطار رعدية ورياح نشطة على 5 مناطق

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة، ومكة المكرمة، وحائل، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي.

وتكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة.