الحرب على المخدرات.. الإطاحة بمقيم في الرياض تورط بهذه الجريمة

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قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة الرياض، لترويجه مادة الميثامفيتامين المخدر (الشبو) ومادة الهيروين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

الإبلاغ عن تهريب وترويج المخدرات

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وأوضحت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنه يمكن الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، أو عبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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يأتي ذلك فيما تستمر الحملة الأمنية التي تقودها الأجهزة المختص بالمملكة، للقضاء على تهريب وترويج المخدرات، وفي ظل التحركات الحثيثة لأجهزة المملكة، جرى ضبط عدد من المروجين بمناطق نجران والجوف وعسير.

ضبط مخالفين في نجران

وفي وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة نجران، لترويجهما مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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مواطن بحوزته مواد مخدرة

في حين تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز القريات في منطقة الجوف، اليوم الخميس، من القبض على مواطن بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

مخدرات في عسير

وأطاحت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير بمواطن، عثر بحوزته على أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين والمروجين

وأهابت الجهات المختصة، بالمواطنين والمقيمين، بضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك عبر الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني gdnc.gov.sa@995، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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