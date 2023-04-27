مصور ينجو من الموت بأعجوبة عقب سقوط مروع لصخرة

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نجا مصور، من الموت، أثناء توثيقه انهيار صخرة ، بعد أن حاول التقاط فيديو وصور لها أثناء سقوطها، إلا أنها انهارت فجأة بشكل سريع، وكادت أن تصطدم بمركبته.

اندفعت باتجاه مركبته

وأظهر الفيديو انهيار صخرة كبيرة، من أعلى جبل، وأثناء تصوير مقطع فيديو لتوثيق الحدث، اندفعت الصخرة باتجاه مركبة المصور، ومنعها حاجز صخرى من أن تصطدم به وترديه قتيلا.

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وفي وقت سابق، نجا أب من الموت دهسًا تحت سيارة أثناء عبوره الطريق مع أطفاله، وفق ما أظهر مقطع فيديو متداول.

ولم تتضح المزيد من التفاصيل حول المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة لرجل أثناء عبوره الطريق بأطفاله الثلاثة بعد أن تعثرت قدمه وكاد يسقط تحت عجلات السيارة المسرعة.

لكن الأب استطاع أن ينهض سريعًا وأن يتدارك سقوطه تحت السيارة وهي من نوع “فورد” في اللحظة الأخيرة، بعد أن أخذت إحدى بناته بيده.

تفاعل ونصائح

وتفاعل العديد من المتابعين مع المقطع المتداول على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، فيما شارك بعضهم بالنصائح لتوخي الحذر عند عبور الطريق حرصًا على سلامة أرواحهم.

وكتب أحدهم: “ومن باب الحرص عدم قطع الشارع ومعك أطفال دفعة واحدة ربما أحد منهم يتعثر ويسقط، الأفضل دفعتين الصغار اولاً ثم الكبار، مع أنني ضد قطع الشارع إلا للضرورة القصوى”.