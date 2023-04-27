ما هو أفضل أنواع الذكر.. الفوزان يجيب

تواصل – فريق التحرير:

أجاب الشيخ الدكتور صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء، عن سؤال حول أفضل الأذكار، والتي وردت عن النبي ﷺ ، والتي يمكن ترديدها يوميا.

القرآن والتوحيد

وقال الفوزان، في مقطع فيديو، شاركه عبر الحساب الرسمي على موقع التوال الاجتماعي “تويتر”، إن أفضل الذكر هو التوحيد، وكذلك الإكثار من التهليل والتسبيح والتكبير والتحميد.

وأضاف أن الأفضل من ذلك هو القرآن، لأنه القرآن الكريم هو أفضل الذكر.

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وفي فيديو سابق، وجه الشيخ صالح الفوزان، توضيحًا بشأن جواز أخذ الأم من مال الابن دون علمه.

أنت ومالك لأبيك

وأوضح في مقطع فيديو منشور على حسابه في “تويتر”، أن الأصل في مسألة الأخذ من مال الولد، فهو للوالد.

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “أنت ومالك لأبيك”.

وأضاف أن الأم يعطيها الولد من ماله من باب البر فقط والإحسان إليها.

ونصت الكثير من الآيات القرآنية على وجوب بر الوالدين وعدم الإساءة إليهما.