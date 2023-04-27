وظائف بمدينة الملك سعود الطبية في عدد من التخصصات

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية – عضو التجمع الصحي الأول بالرياض، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي مستلزمات طبية. فني أطراف صناعية. أخصائي نفسي. فني صيدلة. متخصصو التميز التنظيمي. أخصائي أمراض النطق واللغة وإعادة التأهيل. ممارس الوقاية من العدوى ومكافحتها. أخصائي علم الأوبئة. أخصائي صحة البيئة. اخصائي طب طوارئ. والمزيد …

عن المدينة:

مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ. وعلى مر السنين، شكلت مدينة الملك سعود الطبية شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض.

وتستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة، وحاليًا تتمتع بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8،000 موظف.

كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية هي: المستشفى العام ومستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالإضافة إلى مركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.