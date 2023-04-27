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الخارجية: إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2744 شخصًا
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الخارجية: إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2744 شخصًا

الخارجية: إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2744 شخصًا

الخارجية: إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2744 شخصًا
٠٧:٣٠:٢٤ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تستمر الجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة.

جنسيات وصلت إلى جدة

ووصل إلى مدينة جدة مساء اليوم الخميس، 200 شخص من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية:

– جامبيا

– نيجيريا

– باكستان

– كندا

– البحرين

– تايلند

– الولايات المتحدة الأمريكية

– لبنان

– أفغانستان

– فلسطين

– الصومال

– مصر

حيث تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك “الرياض”، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.

وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2744 شخصاً (119 مواطناً ، و2625 شخصاً ينتمون لـ 76 جنسية).

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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الألمانية

وفي سياق متصل، تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من معالي وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.

مغادرة السودان:

وبحث الجانبان خلال الاتصال، التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.
وناقش الجانبان القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

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