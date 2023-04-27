الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
الإطاحة بمخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الأمفيتامين المخدر في جدة
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الإطاحة بمخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الأمفيتامين المخدر في جدة

الإطاحة بمخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الأمفيتامين المخدر في جدة

الإطاحة بمخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الأمفيتامين المخدر في جدة
٠٧:٠٦:٠١ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قبضت شرطة محافظة جدة، اليوم الخميس، على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بحوزته مادة الأمفيتامين المخدر، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

ووجهت وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها، مؤخرا، ضربات متتالية لمروجي ومهربي المخدرات في مختلف أنحاء المملكة وحدودها.

أرقام الإبلاغ

وفي السياق ذاته، دعت الوزارة، إلى المبادرة بالإبلاغ عن مهربي أو مروجي المخدرات، وأشارت إلى أنه يتم معالجة جميع البلاغات بسرية تامة.

وأهابت الوزارة، عبر عدة تغريدات على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالمواطنين والمقيمين، بالإبلاغ عن أية حالات لتروج وتهريب المخدرات، وذلك عبر الأرقام التالية:

995 مركز مكافحة المخدرات

911 مكة والرياض والشرقية

999 بقية مناطق المملكة

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القبض على 4 مواطنين بالرياض

في وقت سابق، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 4 مواطنين بمنطقة الرياض بحوزتهم (189.903) أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر.

كما ضبط بحوزة المتهمين 141 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي ومادة الحشيش المخدر و3 أسلحة نارية وطلقات حية.

وأوضحت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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