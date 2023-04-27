اليوم .. انتهاء فترة التقديم على حركة النقل الخارجي

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من المقرر أن ينتهي اليوم الخميس بتاريخ 27 إبريل 2023 الموافق 7 شوال 1444هـ، التقديم على حركة النقل الخارجي عبر نظام نور.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت، في وقت سابق، بدء التقديم في حركة النقل الخارجي 1444 للمعلمين والمعلمات، عبر نظام نور وتحديداً بتاريخ 18 رمضان 1444هـ.

مواعيد وإجراءات النقل الخارجي

وأوضحت وزارة التعليم بالتفصيل مواعيد إجراءات النقل الخارجي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1444هـ، وفق القواعد التنظيمية لإجراءات النقل، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة لتهيئة البيئة التعليمية المناسبة والاستثمار في الكوادر التعليمية.

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اليوم انتهاء التقديم بحركة النقل

وأتاحت الوزارة التقديم على إجراءات النقل الخارجي من خلال نظام نور اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ 18 /9/ 1444هـ على أن تستمر فترة التقديم إلى اليوم الخميس الموافق 7 /10/ 1444هـ .

موعد إعلان نتائج حركة النقل

وحددت الوزارة الإعلان عن نتائج إجراءات النقل الخارجي يوم الخميس الموافق 28/ 10/ 1444هـ، كما حددت الأول من شهر ذي القعدة إلى الخامس من الشهر نفسه 1-5/ 11/ 1444هـ فترة للاعتراض على نتيجة إجراءات النقل من خلال نظام نور، إضافة إلى اعتماد النتيجة النهائية يوم الأحد الموافق 8 / 11/ 1444هـ .

وأكدت وزارة التعليم أهمية مراعاة القواعد التنظيمية لإجراءات النقل ومبدأ تكافؤ الفرص في نقل شاغلي الوظائف التعليمية، وحفظ حقوق المتقدمين وإعطاء نقاط لكل متقدم حسب خدمته، إلى جانب تمييز المعلمين ذوي الأداء العالي وتقديرهم.

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