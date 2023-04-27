الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
وزارة الصحة تعلن عن توفر وظائف للعمل في عدة تخصصات
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وزارة الصحة تعلن عن توفر وظائف للعمل في عدة تخصصات

وزارة الصحة تعلن عن توفر وظائف للعمل في عدة تخصصات

وزارة الصحة تعلن عن توفر وظائف للعمل في عدة تخصصات
٠٦:١٦:١١ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية (أطراف صناعية – علاج طبيعي – علاج وظيفي – معالجة نطق) لفئة اختصاصي غير طبيب، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

التخصصات المتاحة:

  •  أطراف صناعية – علاج طبيعي – علاج وظيفي – معالجة نطق.

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الشروط:

    •  وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
    •  الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
    •  شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
    •  شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.

طريقة التقديم:

أوضحت الوزارة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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