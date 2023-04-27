وزارة الصحة تعلن عن توفر وظائف للعمل في عدة تخصصات
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت وزارة الصحة عن استقبال طلبات التوظيف لحاملي مؤهل البكالوريوس والماجستير في التخصصات التالية (أطراف صناعية – علاج طبيعي – علاج وظيفي – معالجة نطق) لفئة اختصاصي غير طبيب، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
التخصصات المتاحة:
- أطراف صناعية – علاج طبيعي – علاج وظيفي – معالجة نطق.
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الشروط:
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- وثيقة التخرج، موضحًا فيها التقدير العام، والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي، وتاريخ التخرج.
- الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
- شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
- شهادة برنت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
طريقة التقديم:
أوضحت الوزارة أن التقديم سيبدأ بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/10/10هـ الموافق 2023/04/30م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/10/21هـ الموافق 2023/05/11م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).
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