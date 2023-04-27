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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11271.19 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11271.19 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11271.19 نقطة
٠٦:٣٢:٢٨ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس، اليوم الخميس، منخفضًا 36.03 نقطة ليقفل عند مستوى 11271.19 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.3 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 207 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 113 شركة على تراجع.

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الأكثر ارتفاعا وانخفاضا

وكانت أسهم شركات سلامة، و الخليج للتدريب، وأمانة للتأمين، وعناية، وملاذ للتأمين الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أنعام القابضة، والوطنية للتعليم، وكابلات الرياض، وكيان السعودية، والمجموعة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 1.46% و 1.45%.

الأكثر نشاطا

فيما كانت أسهم شركات الكثيري، و أمريكانو، وأرامكو السعودية، و اس تي سي، و زين السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، و اس تي سي، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

الأسهم الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 3.84 نقاط ليقفل عند مستوى 21332.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 33 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

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