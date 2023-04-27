الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
شاهد.. حالة مطرية غزيرة وبرد على الرس
الخارجية: إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2744 شخصًا
الإطاحة بمخالف لنظام أمن الحدود بحوزته مادة الأمفيتامين المخدر في جدة
اليوم .. انتهاء فترة التقديم على حركة النقل الخارجي
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا عند مستوى 11271.19 نقطة
“الجوازات” تواصل تقديم خدماتها للمواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان

الرئيسية

 /

الفيديو

 /

شاهد.. حالة مطرية غزيرة وبرد على الرس

شاهد.. حالة مطرية غزيرة وبرد على الرس

شاهد.. حالة مطرية غزيرة وبرد على الرس
٠٧:٣١:٥٠ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة وتساقط كثيف لحبات البرد على قرية المطية بمحافظة الرس.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

اقرأ أيضا:

متحدث الأرصاد يتوقع: ربيع هذا العام مميز بمعدلات أمطاره واستمراريتها

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة، حائل و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبية مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

اقرأ أيضا:

بهذه المناطق.. “الحصيني يُحذر من أمطار وبرد خلال الـ 36 ساعة القادمة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أمطار أمطار الرس الرس

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. جهود رجال الأمن مع الحجيج في منى

شاهد.. جهود رجال الأمن مع الحجيج في منى

٠١:٢١ ص، السبت، ٢٦ سبتمبر ٢٠١٥
« ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ».. تلاوة خاشعة من الحرم المكي

« ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ».. تلاوة خاشعة من الحرم المكي

١٠:٢٦ م، الخميس، ٠١ أبريل ٢٠٢١
«بشرة خير» الآن.. سيول وادي العين بمحافظة الدلم (فيديو)

«بشرة خير» الآن.. سيول وادي العين بمحافظة الدلم (فيديو)

٠٢:٥٢ ص، الأثنين، ٠١ أغسطس ٢٠٢٢
«التحالف» ينشر لقطات استهداف مواقع حوثية لإطلاق الصواريخ «البالستية» (فيديو)

«التحالف» ينشر لقطات استهداف مواقع حوثية لإطلاق الصواريخ «البالستية» (فيديو)

٠١:٠٧ ص، الخميس، ٢٦ أبريل ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *