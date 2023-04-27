شاهد.. بردية كثيفة تزين الأرض غرب القصيم

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق حالة من التقلبات الجوية على أحياء غرب القصيم خلال الساعات الماضية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، تساقطا كثيفا لحبات البرد حيث اكتست الأرض باللون الأبيض بأحياء غرب القصيم.

البرد يهشم زجاج المركبات

وبالأمس، شهدت قرية جلاجل في مدينة سدير بمنطقة الرياض، حالة من التقلبات الجوية، وتساقط كثيف لحبات البرد.

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ووثق مجموعة من الصور تساقط كرات البرد بأحجام كبيرة، مما تسبب في تهشيم زجاج المركبات.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة ،حائل و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.



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