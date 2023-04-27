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الحرب على المخدرات مستمر.. الإطاحة بمروجين بنجران والجوف وعسير
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الحرب على المخدرات مستمر.. الإطاحة بمروجين بنجران والجوف وعسير

الحرب على المخدرات مستمر.. الإطاحة بمروجين بنجران والجوف وعسير

الحرب على المخدرات مستمر.. الإطاحة بمروجين بنجران والجوف وعسير
٠٦:٠٥:٠٦ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تستمر الحملة الأمنية التي تقودها الأجهزة المختص بالمملكة، للقضاء على تهريب وترويج المخدرات، وفي ظل التحركات الحثيثة لأجهزة المملكة، جرى ضبط عدد من المروجين بمناطق نجران والجوف وعسير.

ضبط مخالفين في نجران

وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة نجران، لترويجهما مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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مواطن بحوزته مواد مخدرة

في حين تمكنت القوة الخاصة لأمن الطرق بمركز القريات في منطقة الجوف، اليوم الخميس، من القبض على مواطن بحوزته مادة الإمفيتامين المخدر، وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص، حسب “واس”.

مخدرات في عسير

وأطاحت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير بمواطن، عثر بحوزته على أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة سراة عبيدة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين والمروجين

وأهابت الجهات المختصة، بالمواطنين والمقيمين، بضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات، وذلك عبر الاتصال برقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني gdnc.gov.sa@995، أو بالأرقام (911) مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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