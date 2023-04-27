متحدث الأرصاد يتوقع: ربيع هذا العام مميز بمعدلات أمطاره واستمراريتها

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قال المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن ربيع هذا العام مميز بمعدلات أمطاره واستمراريتها.

كما توقع القحطاني “انحسار العواصف الغبارية التي عادة ما تنشط في الربيع، مضيفا “شهر واحد يفصلنا عن الصيف قد نلمس فيه ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة خاصة على المنطقة الشرقية وسواحل البحر الأحمر”.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير.

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة ،حائل و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وتكون جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة، تصل إلى 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبية مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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