الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
هل يمكن تغيير تأشيرة الزيارة إلى مقيم؟
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هل يمكن تغيير تأشيرة الزيارة إلى مقيم؟

هل يمكن تغيير تأشيرة الزيارة إلى مقيم؟

هل يمكن تغيير تأشيرة الزيارة إلى مقيم؟
٠٥:٤٧:٠١ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن تغيير تأشيرة الزيارة إلى مقيم.

جاء ذلك في رد من الجوازات، في تغريدة عبر “تويتر”، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى مقيم.

تأشيرة الزيارة ومقيم

وأجابت المديرية العامة للجوازات بقولها “مرحبًا بك، التعليمات لا تسمح بتغيير تأشيرة الزيارة إلى مقيم. شكرًا لك”.

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وفي وقت سابق، تفاعلت المديرية العامة للجوازات مع سؤال متابعة بشأن إصدار تأشيرة خروج نهائي لها.

وقالت المغردة: “عاملتي ينتهي جوازها 1 ذو القعدة ومسوية لي مشاكل وبسفرها خروج نهائي، هل يقبل النظام أحجز لها تذكرة؟ ولا وش أسوي فيها .. وضعنا صعب مرة”.

وأضافت الجوازات: “يشترط أن لا تقل صلاحية سريان الجواز عن 60 يومًا لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج نهائي”

وكانت الإدارة العامة للجوازات قد حددت أيضا ثمانية اشتراطات لسفر المواطن إلى خارج المملكة.

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اشتراطات السفر 

ونشرت “الجوازات” في حسابها عبر موقع “تويتر”، الاشتراطات على النحو التالي:

– قبل السفر تأكد من أن المدة المتبقية في جواز سفرك لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، ولا تقل عن 6 أشهر عند السفر للدول الأخرى.

– أن يكون قد تبقى على انتهاء مدة صلاحية الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

– الهوية الوطنية متطلب إلزامي لإصدار أو تجديد جواز السفر للتابعين من 12 سنة فأعلى.

– الهوية الوطنية في (أبشر – توكلنا) لا تمكنك من السفر إلى خارج المملكة ويجب إحضار أصل.

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أخبار السعودية التأشيرة الجوازات تأشيرة الزيارة مقيم

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