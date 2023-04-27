القاهرة تعلن استقبال 16 ألف من غير المصريين عبر المنافذ السودانية

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، بيانا، أكد أن القاهرة استقبلت 16 ألف شخص من غير المصريين عبر المنافذ مع السودان حتى الآن.

مطار بغداد الدولي

وفي سياق متصل، أفادت وزارة الخارجية العراقية، اليوم، بوصول طائرتي إجلاء قادمتين من السودان لمطار بغداد الدولي، حسب “العربية”.

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وشهدت القاعدة الجوية في جدة عصر اليوم الخميس، طائرتين تنقلان رعايا عالقين في السودان ضمن عمليات الإجلاء التي تنفذه المملكة منذ أيام.

وصول طائرتين إلى القاعدة الجوية في جدة

فيما تواصل فرق حرس الحدود تقديم الدعم الأمني والتنظيمي للجهات المشاركة في مساعدة القادمين إلى المملكة

من عملية إجلاء المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان عبر ميناء جدة الإسلامي.

ويأتي ذلك ضمن المهام الأمنية المنوطة بالمديرية العامة لحرس الحدود في الميناء والإسناد للأعمال الإنسانية التي تقدم في عملية الإجلاء.

إجلاء 180 شخصا من السودان

وعلى متنها أكثر من 180 شخصًا، وصلت سفينة الإجلاء الثامنة إلى قاعدة الملك فيصل البحرية، حيث تم إجلاء 180 شخصا من السودان إلى جدة.

إجلاء 2351 شخصًا من 67 جنسية

فيما كشفت فيه وزارة الخارجية أنه تم إجلاء 2351 شخصًا من 67 جنسية بينهم 119 مواطنًا سعوديًا منذ بداية عمليات الإجلاء من السودان.

المملكة تدعو لسرعة وقف العمليات العسكرية

فيما جدد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، الدعوة لسرعة وقف العمليات العسكرية في السودان والعودة إلى الالتزام بالاتفاق الإطاري.