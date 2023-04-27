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وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الألمانية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الألمانية

وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزيرة الخارجية الألمانية
٠٥:١٨:٠٢ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل- واس:

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من معالي وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك.

مغادرة السودان:

وبحث الجانبان خلال الاتصال، التطورات المتسارعة للأحداث في جمهورية السودان، وأوضاع العالقين الأجانب هناك، حيث أكدا على أهمية وقف التصعيد العسكري، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، وتوفير الممرات الإنسانية الآمنة للراغبين في مغادرة الأراضي السودانية.
وناقش الجانبان القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تعزيز جهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدين الصديقين بالمنطقة والعالم.

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الكلمات الدلالية:
السودان فيصل بن فرحان وزير الخارجية وزيرة الخارجية الألمانية

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