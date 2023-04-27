أول تعليق من الجامعة العربية على حظر النرويج استيراد منتجات مستوطنات الاحتلال

تواصل – فريق التحرير:

رحبت جامعة الدول العربية بقرار الحكومة النرويجية حظر استيراد سلع وخدمات الشركات التي تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات الإسرائيلية.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي في تصريح اليوم، إن قرار الحكومة النرويجية يأتي استكمالًا لقرارها الإيجابي الذي أصدرته في يونيو الماضي وأعلنت خلاله وجوب وضع علامة “وسم” على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ومرتفعات الجولان.

مقاطعة الاحتلال

ودعا السفير أبو علي دول العالم إلى مقاطعة الاحتلال ومستوطناته الاستعمارية، لما يشكله الاستيطان من مخالفة جسيمة للقانون الدولي والشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.

وأكد ضرورة التصدي للمخططات والممارسات الاستيطانية العدوانية العنصرية، والعمل على إنفاذ قرارات الشرعية الدولية وتطبيق مبادئ القانون الدولي في إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه في الحرية والاستقلال.

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