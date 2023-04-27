كاميرا في أذن امرأة تكشف عن شيء لايصدقه عقل!

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يكشف هذا الفيديو اللحظة التي اكتشف فيها الأطباء مستعمرة مروعة لعناكب تعيش في أذن امرأة .

انتزع الأطباء في الصين شبكة عنكبوت داخل أذن امرأة، إثر وصولها إلى المستشفى شاكية من طنين فيها.

وفي التفاصيل، فقد أجرى الأطباء في مستشفى مقاطعة هويدونج الشعبي بمقاطعة سيتشوان، فحصًا للمرأة أظهر أن الأصوات والألم ناجمان عن عنكبوت يستقر في أذنها.

وجاء ذلك عندما سلط الطبيب مسبار كاميرا أسفل أذن امرأة ليكتشف طبلة أذن مزيفة ينسجها عنكبوت.

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شبكة عنكبوت

وأظهرت لقطات فيديو من منظار داخلي، الطبيب وهو يفحص أذن المريض اليمنى بملاقط خاصة مزودة بكاميرا.

وفي تلك الأثناء، يجد الطبيب ما يشبه طبلة الأذن لكنه سرعان ما يكتشف أنها شبكة عنكبوت. وعندما يحاول إخراجه، يندفع العنكبوت الذي يربي أسرة من خلفه ويهاجم المسبار.

وقال الطبيب من قسم طب الأنف والأذن والحنجرة، هان شينج لونج، لوسائل الإعلام المحلية: “إن النسيج الذي صنعه هذا العنكبوت يشبه إلى حد بعيد طبلة الأذن. عندما دخل منظار الأذن لأول مرة، لم يتم العثور على أي شيء غير طبيعي”.

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وأضاف: “ولكن عندما تنظر عن كثب، يبدو أن هناك شيئًا ما يتحرك في الأسفل. لقد دفعت شبكة العنكبوت جانبًا، كانت على وشك الفرار، لكن تم إزالتها في النهاية بسلاسة”.

ولحسن حظ المرأة، لم يكن العنكبوت سامًا، ولم تتعرض سوى لأضرار طفيفة في قناة أذنها.

وحذرت المستشفى، الأفراد من إزالة الأجسام الغريبة بأنفسهم، وحثتهم على طلب المساعدة الطبية لتفادي خطر التسبب في مزيد من الإصابات.