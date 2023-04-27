“التعاون الإسلامي”: تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي عن إسرائيل مخيبة للآمال

تواصل – واس:

عبرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن استيائها الشديد من تصريحات رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.

إشارات سياسية وتاريخية مخيبة للآمال

وأوضحت أن التصريحات تحمل إشارات سياسية وتاريخية مخيبة للآمال، ولا تنسجم مع مواقف الاتحاد الأوروبي القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

تصريحات تتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين

وأكدت المنظمة أن هذه التصريحات تتجاهل حقائق تاريخية وسياسية وقانونية تمتد لآلاف السنين، وتتزامن مع ذكرى نكبة فلسطين أرضًا وشعبًا.

ذكرى قيام دولة الاحتلال الاستعماري

وأشارت إلى أن النكبة ما تزال تشكل علامة قاتمة في الذاكرة والضمير الإنساني وانتكاسة لقيم الحرية والعدالة، على إثر إعلان قيام دولة الاحتلال الاستعماري، وما تلاها من:

1 – سياسات تطهير عرقي.

2 – سياسات التهجير القسري.

3 – اضطهاد ومصادرة ممتلكات الشعب الفلسطيني الأصيل وحرمانه من حقوقه المشروعة.

لابد من العمل على إنهاء الاحتلال الاستعماري

ودعت المنظمة، في الوقت نفسه، الاتحاد الأوروبي إلى الوقوف عند مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية تجاه العمل على إنهاء الاحتلال الاستعماري.

وطالبت بضرورة تصحيح الظلم التاريخي الذي ما يزال واقعًا على الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة بما فيها حقه في العودة.

وحثت المجتمع الدولي على دعم تجسيد قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.