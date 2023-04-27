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أخبار السعودية.. حساب المواطن يتحدث عن المكافآت وبشرى من الدفاع وأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة

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أخبار السعودية.. حساب المواطن يتحدث عن المكافآت وبشرى من الدفاع وأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة

أخبار السعودية.. حساب المواطن يتحدث عن المكافآت وبشرى من الدفاع وأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة

أخبار السعودية.. حساب المواطن يتحدث عن المكافآت وبشرى من الدفاع وأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة
٠٥:٠٢:٠٢ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها كالتالي:

شاهد.. وصول طائرتين تنقلان رعايا عالقين في السودان إلى القاعدة الجوية بجدة

شهدت القاعدة الجوية في جدة عصر اليوم الخميس، وصول طائرتين تنقلان رعايا عالقين في السودان ضمن عمليات الإجلاء التي تنفذه المملكة منذ أيام.

عاجل.. بشرى سارة من وزارة الدفاع للباحثين عن وظائف برواتب عالية

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر شواغر وظيفية “متعددة” للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

بهذه المناطق.. “الحصيني يُحذر من أمطار وبرد خلال الـ 36 ساعة القادمة

حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من أمطار غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدد من مناطق المملكة.

بالفيديو.. شابان ينجوان بأعجوبة من الغرق مع سيارتهما في سيول الرياض

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نجاة شابين من الغرق بأعجوبة من الغرق في سيول وادي تساح بالحوطة جنوب الرياض.

عاجل.. تنويه مهم من حساب المواطن حول صرف هذه المكافآت

أصدر “حساب المواطن”، توضيحًا بشأن احتساب مكافأت خارج الدوام ضمن الراتب الذي يتعين الإفصاح عنه.

عاجل.. صدور الأهلية لمستفيدي الضمان المطور

صدرت، اليوم الخميس، أهلية واستحقاق دفعة جديدة من الضمان الاجتماعي المطور، فيما من المقرر إيداع الراتب في حسابات المستفيدين مطلع شهر مايو الذي يوافق الاثنين المقبل.

ضبط 4 مقيمين لترويجهم 20 كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر بجدة

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها تمكنت من القبض على 4 مقيمين بمحافظة جدة لترويجهم 20 كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

اليورو يستقر عند 4.14.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.14 .

تحذير من “الدفاع المدني” بأمطار غزيرة .. التفاصيل

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، تحذيرًا من فرصة هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الـ 10 مساءً.

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