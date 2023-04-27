أخبار السعودية.. حساب المواطن يتحدث عن المكافآت وبشرى من الدفاع وأمطار خلال الـ36 ساعة القادمة

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها اليوم الخميس، حتى الساعة الخامسة مساء بتوقيت أم القرى، والتي جاء أبرزها كالتالي:

شهدت القاعدة الجوية في جدة عصر اليوم الخميس، وصول طائرتين تنقلان رعايا عالقين في السودان ضمن عمليات الإجلاء التي تنفذه المملكة منذ أيام.

أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف عن توفّر شواغر وظيفية “متعددة” للجنسين، في مختلف التخصصات، للعمل عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

حذر خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، من أمطار غزيرة خلال الـ 36 ساعة القادمة على عدد من مناطق المملكة.

وثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نجاة شابين من الغرق بأعجوبة من الغرق في سيول وادي تساح بالحوطة جنوب الرياض.

أصدر “حساب المواطن”، توضيحًا بشأن احتساب مكافأت خارج الدوام ضمن الراتب الذي يتعين الإفصاح عنه.

صدرت، اليوم الخميس، أهلية واستحقاق دفعة جديدة من الضمان الاجتماعي المطور، فيما من المقرر إيداع الراتب في حسابات المستفيدين مطلع شهر مايو الذي يوافق الاثنين المقبل.

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أنها تمكنت من القبض على 4 مقيمين بمحافظة جدة لترويجهم 20 كيلوجرامًا من مادة الميثامفيتامين المخدر “الشبو”.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، اليوم، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.14 .

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني اليوم، تحذيرًا من فرصة هطول أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى الـ 10 مساءً.

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