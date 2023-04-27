إنجاز جديد.. 3 جامعات ضمن أفضل 100 جامعة عالمية في تسجيل براءات الاختراع

تواصل – فريق التحرير:

حقّقت جامعات المملكة إنجازًا عالميًا جديدًا في مجال البحث والابتكار، حيث دخلت 3 جامعات ضمن تصنيف أفضل 100 جامعة عالمية تسجيلاً لبراءات الاختراع في عام 2022.

وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن الأكاديمية الوطنية للمخترعين بالتعاون مع جمعية أصحاب الملكية الفكرية.

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

وسجّلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن 233 براءة اختراع في العام الماضي، محقّقة المركز الثالث عالميًا.

جامعة الملك عبد العزيز

فيما جاءت جامعة الملك عبد العزيز في المركز الثامن عالمياً بتسجيل 177 براءة اختراع خلال عام واحد.

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل

كما حلّت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل في المركز الـ 79، مسجّلة 42 براءة اختراع.​

3 فرق طلابية تشارك في نهائيات بطولة دوري فيرست

في الوقت نفسه، تستعد 3 فرق طلابية للمشاركة في النهائيات العالمية لبطولة دوري فيرست بأمريكا.

وذلك تحت إشراف الاتحاد السعودي للروبوت والرياضات اللاسلكية “تحكم”، بداية من الأربعاء المقبل وعلى مدار أربعة أيام.

مسارات المشاركة في نهائيات بطولة دوري فيرست

وتضم الفرق المشاركة 12 طالباً وطالبة من إدارات تعليم الرياض وجدة والشرقية، حيث تشارك ضمن ثلاثة مسارات هي:

1 – دوري فيرست ليجو “الصغار” من 6 إلى 10 سنوات.

2 – دوري فيرست ليجو “التحدي” من 9 إلى 16 سنة.

3 – المسار الثالث تحدي فيرست التقني لطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية.

وتتيح منافسات دوري فيرست للطلبة؛ المشاركة في التفكير التخيلي والعمل الجماعي في مجالات العلوم والهندسة والتقنية والرياضيات؛ لتعزيز الابتكار، واستكشاف وتنمية وتطوير مهارات الروبوت والذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن التصفيات الأولية على مستوى مناطق المملكة المؤهلة للمشاركة في هذه البطولة أقيمت في مارس الماضي في مركز الملك عبدالله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.​