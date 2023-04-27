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لتفادي هذا الخطر.. 3 فحوصات حيوية يجب إجراؤها للطفل يوميًا

لتفادي هذا الخطر.. 3 فحوصات حيوية يجب إجراؤها للطفل يوميًا

لتفادي هذا الخطر.. 3 فحوصات حيوية يجب إجراؤها للطفل يوميًا
٠٤:٠٨:٢٢ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير: 

عاصبة الشعر هي حالة يتم فيها التفاف الشعر وكذلك الخيط بإحكام حول إصبع القدم، وأحيانًا إصبع اليد أو الأعضاء التناسلية أو أجزاء أخرى من الجسم.

وينتج عن ذلك ألم وتورم في الجزء المصاب، ويمكن أن تشمل المضاعفات موت الأنسجة بسبب نقص تدفق الدم، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

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فحص أطراف الأطفال بانتظام

وحثت خبيرة الإسعافات الأولية، نيكي جوركوتز، الآباء على فحص أطراف أطفالهم بانتظام للتأكد من عدم التفاف الشعر حول إصبع القدم، وبخاصة عند ملاحظة بكاء الطفل دون توقف.

وتشمل الأعراض الأكثر وضوحًا التي يجب الانتباه لها ما يلي:

-البكاء المفاجئ بدون سبب ملحوظ

-عدم القدرة على الاستقرار

-التورم

-احمرار أو تغيرات أخرى في لون جزء من الجسم

-خط ضيق حول جزء من الجسم

وفقًا للخبراء، فإنه قد يلزم إجراء فحص دقيق للغاية للعثور على الشعر، وربما تحتاج إلى استخدام عدسة مكبرة، أو تسليط الضوء الساطع على جسمه.

وتنصح المسعفة في التعامل مع الحالة على النحو الآتي:

وضع كمية صغيرة من كريم إزالة الشعر لمدة 10 دقائق

-شطف المنطقة بالماء الدافئ

-إذا ظل الشعر ملفوفًا أو تعرض الجلد للتشقق أو النزيف، يجب حمل الطفل إلى أقرب قسم للطوارئ.

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واقعة لطفل كاد يفقد إصبع قدمه

إلى ذلك، كشفت إحدى الأمهات أن ابنها كاد يفقد إصبع قدمه بعد أن التفت خصلة شعر حول إصبع قدم ابنها.

وتقول سارة وارد إنها لاحظت المشكلة لأول مرة عبر إصبع القدم اليمنى لابنها – لكنها كانت تعتقد أنه تهيج بسيط.

لكن خلال الأيام القليلة التالية، بدأ إصبع قدم لوجان البالغ من العمر خمسة أشهر في الانتفاخ وتحول إلى اللون الأحمر، قبل أن يؤكد الطبيب أنها عاصبة الشعر.

بعد إزالة الشعرة وعودة الأم بالطفلة إلى المنزل، تم إدخال الطفلة إلى مستشفى الأطفال في سانت لويس بعد أن تجول إصبع القدم إلى اللون الإرجواني، حيث قطع الدورة الدموية.

لذا نصحت الآباء على الوعي بهذا الأمر، والإسراع إلى التخلص من الشعر الملتف حول أصابع أطفالهم قبل أن يبدأ في الانقباض والانتفاخ، وإذا تعذر ذلك، عليهم الحصول على العلاج الطبي.

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التفاف الشعر حول أصابع القدم بكاء الطفل المفاجئ بدون سبب عاصبة الشعر

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