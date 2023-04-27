بالفيديو.. بردية تاريخية تغطي النحيتية جنوب غرب حائل

تواصل – فريق التحرير:

وسط أجواء باردة وطقس متقلب، اجتاحت بردية تاريخية قوية النحيتية جنوب غرب منطقة حائل.

ونتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار جرت السيول صباح اليوم الخميس، أدت لجريان السيول بمحافظات منطقة حائل مع تفاوت في درجات الحرارة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت النحيتية جنوب غرب حائل لبردية تاريخية.

🔴 فيديو

بردية تاريخية على النحيتية

جنوب غرب #حائل_الآن

الخميس ٧ شوال ١٤٤٤هـ

27 إبريل 2023م

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. pic.twitter.com/MjZ9iKq61v — طقس (@tqqs) April 27, 2023

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

جريان السيول المصحوبة بزخات البرد

وأوضح أن الحالة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير.

رياح نشطة تحد من مدى الرؤية

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الباحة ومكة المكرمة وحائل والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

الدفاع المدني يدعو لأخذ الحيطة والحذر

في الوقت نفسه، دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود.

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