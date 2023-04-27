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“الأمن البيئي” يضبط 64 مخالفا.. والكشف عن التهمة المرتكبة
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“الأمن البيئي” يضبط 64 مخالفا.. والكشف عن التهمة المرتكبة

“الأمن البيئي” يضبط 64 مخالفا.. والكشف عن التهمة المرتكبة

“الأمن البيئي” يضبط 64 مخالفا.. والكشف عن التهمة المرتكبة
٠٤:٤٧:٢٧ م، الخميس، ٧ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ألقت القوات الخاصة للأمن البيئي القبض على 64 مخالفًا لنظام البيئة و 45 مواطنًا و18 مقيماً من الجنسية السودانية ومقيم من الجنسية السورية.

وأوضحت أن المتهمين ارتكبوا مخالفات رعي 2477 متنًا من الإبل، و1032 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية، ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

رعي الإبل

من جهته، قال المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، إنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكد أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.

وحث “العتيبي” على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الأمن البيئي السعودية المملكة رعي الإبل

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