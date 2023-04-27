تفاصيل مبادرة الهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد” لاحتواء الأزمة السودانية

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أعلنت الهيئة الحكومية للتنمية “إيقاد”، أنها طرحت اليوم الخميس، مبادرة لاحتواء الصراع الدائر بين أطراف النزاع في السودان.

شروط مبادرة احتواء الصراع الدائر في السودان

وأوضحت أن مبادرة احتواء الصراع الدائر في السودان، تم طرحها على طرفي النزاع، وأنها جاءت على النحو التالي:

1 – تمديد الهدنة الحالة لمدة 72ساعة إضافية.

2 – إيفاد ممثل من القوات المسلحة وآخر من الدعم السريع إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.

3 – تكليف رؤساء كل من جوب أفريقيا وجيبوتي وكينيا بالعمل على مقترحات حلول للازمة الدائرة في السودان.

الجيش السوداني: الأيام القادمة ستشهد انفراجة

وصباح اليوم، أعلن الجيش السوداني، أن الأيام القادمة ستشهد انفراجًا كبيرًا في الأوضاع على الأرض.

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وأوضح أن الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جدًا باستثناء ولاية غرب دارفور، قوات الدعم السريع ما زالت تستخدم أسلوب القصف العشوائي لمناطق وسط الخرطوم.

تسلم 4 مقترحات وساطة من المملكة وأمريكا

وكشف الجيش السوداني أنه تسلم 4 مقترحات وساطة من المملكة وأمريكا وجنوب السودان ومنظمة “الإيجاد”، وأنه يدرس جميع مقترحات الوساطة.

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وقال رئيس المفوضية الإفريقية: إن الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي يبذلان جهودا كبيرة لإنهاء الحرب في الخرطوم.

المملكة تدعو لسرعة وقف العمليات العسكرية

فيما جدد مندوب المملكة لدى الأمم المتحدة، الدعوة لسرعة وقف العمليات العسكرية في السودان والعودة إلى الالتزام بالاتفاق الإطاري.

مقتل 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح

وتسببت المعارك منذ 15 أبريل بين الجيش وقوات الدعم السريع بمقتل أكثر من 420 شخصًا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات.

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