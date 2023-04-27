مواصفات خيالية في أحدث سيارات “الكروس أوفر” (صور)

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كشف القائمون على مصنع “AVTOTOR” الروسي للسيارات عن بدء تجميع نماذج جديدة من مركبات SWM الصينية.

وبدأ المصنع فعليا في تجميع 3 نماذج من سيارات SWM الجديدة، هي: G01 وG01F وG05 Pro، وأن جميع هذه المركبات حصلت على تصاميم أنيقة وميزات تواكب الحداثة.

10 مميزات

وستتمتع السيارات بالميزات التالية:

1- سيحصل أول نموذجين من هذه السيارات على هياكل بطول 461 و467 سنتيمترا.

2- ستميز نموذج الفئة “F” بتصميم بشكل يوحي بالقوة وبعض التعديلات التي تجعل أشكال المصابيح وممتصات الصدمات أكثر جمالا.

3- ستجهز هذه المركبات بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 156 حصانا.

4- كما سيتم تجهيزها بعلب سرعة يدوية بـ 6 سرعات، وعلب أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

5- أما النموذج الثالث من السيارات الجديدة سيكون أكثر تميزا وخصوصا من حيث التصميم الخارجي.

6- سيأتي النموذج الثالث كنسخة معدلة عن مركبات SWM X7 التي ظهرت في الأعوام الأخيرة.

7- كما ستأتي سيارات G05 Pro بطول 4 أمتار و75 سنتيمترا، والمسافة بين محوري عجلاتها ستكون 275 سم.

8- ستزود بواجهة قيادة متطورة مدعومة بشاشة لمسية كبيرة.

9- سيتم تجهيزها بتقنيات تشغيل المحرك والأضواء عن بعد، وتقنيات الحفاظ على الثبات على المنحدرات والمنعطفات.

10- وأيضا ستجهز بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

ومن المقرر أن تحصل السيارة على نوعين من المحركات، محركات بسعة 2.0 ليتر بعزم 142 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 156 حصانا، وستعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 سرعات.

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