تجنب الوقوع فيها.. أشهر 6 طرق للاحتيال عبر الإنترنت

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كشف خبراء المالية ومكافحة غسيل الأموال عن أكثر 6 طرق يتعرض خلالها الأشخاص للاحتيال عبر الأنترنت.

6 طرق

ومن بين الطرق التي يلجأ لها المحتالون ما يلي، بحسب موقع KyrosAML.com.

1- إعلانات مقنعة

تتم هذه الممارسة المظلمة من خلال “طمس الخط الفاصل” بين المحتوى الفعلي والإعلان، ما يؤدي إلى إرباك المتسوقين.

وقد تستخدم بعض مواقع الويب عملا فنيا أو روابط تبدو وكأنها محتوى عادي أو أزرار إجراءات ولكنها إعلانات ذات روابط تشعبية مقنعة.

2- أسئلة خادعة

الكثير من الأسئلة عبر الإنترنت تكون خادعة بهدف التضليل ومعرفة معلومات عن المستخدم.

على سبيل المثال، عند إلغاء الاشتراك، قد يكون هناك خياران: “متابعة” و”إلغاء”.

وسيختار معظم الأشخاص “إلغاء” لأنهم يريدون إنهاء الخدمة، ولكن هذا في الواقع يلغي العملية.

3- سلة التسوق

يتسلل تجار التجزئة عبر الإنترنت إلى العناصر على أمل ألا يرى المتسوقون غير المشتبه بهم التكلفة الإضافية.

وشارك الخبراء في بيان “يمكن أن يحدث هذا إذا فاتك زر إلغاء الاشتراك أو إذا تم عرض صفقة مجمعة بجوار المنتج الذي تريده بالفعل”.

4- التكاليف المخفية

قد تصبح بعض المنتجات أكثر تكلفة بسبب إضافة الضرائب أو رسوم التوصيل أو الإضافات الأساسية في اللحظة الأخيرة، حيث يتم شراء المنتج بسعر معين ويصل للزبون بسعر آخر.

5- عناوين البريد

بعض المواقع تطُلب من المستخدمين الجدد إضافة عناوين بريدهم الإلكتروني، بهدف جمع المعلومات عنهم وسلب أموالهم.

وتنص التصاميم الخادعة على أنه “على الرغم من أن الصفحة قدمت وصفا لهذه الوظيفة، إلا أن النص كان رماديا على خلفية زرقاء، ما يجعله منخفض التباين نسبيا ويصعب ملاحظته، ولم يذكر المحتوى النصي العواقب بوضوح”.

6- تأكيد فضح المستهلكين

تستخدم بعض الشركات لغة محملة لإثارة الذنب أو الذعر للمستخدمين للموافقة على شيء يفضلون عدم القيام به، مثل الاشتراك في خدمة الاشتراك.

وتم تنفيذ ذلك من قبل MyMedic، وهي شركة تبيع الإمدادات الطبية وحزم الإسعافات الأولية، في عام 2018، عندما طُلب من المستخدمين الإذن لتلقي الإخطارات.

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